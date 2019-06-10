Ereğli Belediyesinden ilaçlama seferberliği

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte ortaya çıkan sinek ve haşerelere karşı önlem alan Ereğli Belediyesi ekipleri, mahallelerde aniden artan siyah böceklerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlere anında müdahale ederek ilaçlama yapıyor.

Bu durumun vatandaşlarda huzursuzluk oluşturduğuna dikkat çeken Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Her fırsatta dile getiriyoruz bizim hedefimiz huzurlu bir Ereğli inşa etmektir. Bu noktada huzursuzluk oluşmasına sebebiyet veren her hususu ortadan kaldırmak da başlıca görevimizdir. Her manada şehrimizde huzuru inşa etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Hemşehrilerimizin desteği ile bu hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır” dedi.

İlaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Oprukçu, bayramın ikinci gününden itibaren büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Sinek ve haşereleri tamamen ortadan kaldırmak ve hemşehrilerimizin huzurunu sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz diyerek sözlerine son verdi.