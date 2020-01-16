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Ereğli Belediyesinden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.


Ereğli Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği semineri Belediye Kültür Merkezinde uzman eğitmenler ve uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirildi. Her platformda iş sağlığı ve güvenliğini tesis etmenin önemine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla gerçekleştirilen seminere belediyenin her biriminden işleyişi aksatmayacak ölçüde personel katıldı.


İş sağlığı ve güvenliği noktasında önemli hususlara değinilen seminerde, iş kazalarını önlemek adına alınması gereken tedbirlerden kaza anında ne yapılması gerektiğine dair birçok konuda bilgi verilirken personellerin sorularına da cevap verildi. Eğitimle ilgili değerlendirmelerini aktaran Başkan Oprukçu, “Önce insan, önce iş güvenliği. Huzuru tesis etmemizin ön şartı insanımızı korumak” dedi.

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