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Ereğli Belediyesinden kar yağışına tedbir

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi kar temizleme ekipleri gece geç saatlerde başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kar temizleme ekipleri gece geç saatlerde başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı.


Ereğli Belediyesi kar temizleme ekipleri gece geç saatlerde başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatları doğrultusunda yürütülen kar temizleme çalışmalarında gece geç saatlerde kar yağmaya başlamasına rağmen özellikle vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ve yollarda hemen hemen karın olumsuz etkisine rastlanmıyor. Hemşehrilerinin huzur ve mutluluğu noktasında hassasiyetini her zaman ifade eden Başkan Oprukçu, kar yağışının olumsuz etkisinden hemşehrilerinin etkilenmemesi adına çalışmaları titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti.

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