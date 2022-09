Ereğli Belediyesi'nden kırtasiye yardımı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte imkanı kısıtlı olan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulundu.

Ereğli Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye malzemelerinin yer aldığı çantaların dağıtımını gerçekleştirdi. Dar gelirli veya geliri olmayan ailelerin çocuklarına yönelik dağıtımı yapılan kırtasiye çantalarının içerisinde, eğitim yılı boyunca ihtiyaç duyacakları malzemeler yer aldı. Binlerce çocuğun yüzünü güldüren bu hizmet için aileler ve çocuklar Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya teşekkürlerini iletti.

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizim için çok kıymetli”

Eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Hüseyin Oprukçu, “Çocuklarımızın eğitimi, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin geleceğidir. Yavrularımız okusun ki geleceğe umutla bakabilelim. Belediye olarak imkanlarımızı seferber etmeye, eğitime her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle ve her zaman böyle olacak. Yaptığımız her hizmetin temelinde olan ve her şeyi miras olarak bırakacağımız çocuklarımız bizim için çok kıymetli, bu nedenle yeni eğitim-öğretim yılı başında imkanı kısıtlı olan ailelerimizin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunarak onlara bir hediye vermek istedik. Eğitime, eğitmenlerimize ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ömrümüz vefa ettiği sürece hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni eder, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza başarılar dilerim” diye konuştu.