Ereğli Belediyesinden madde bağımlılığı konulu tiyatro

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen madde bağımlılığı ile mücadele içerikli tiyatro sergilendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı destekli İstanbul Tiyatro Balans'ın ‘Pembe Aslında Siyahtır' adlı oyunu, madde bağımlılığıyla mücadele noktasında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Birçok okulun katıldığı tiyatro gösteriminde öğrenciler oyunu ilgiyle takip etti.

Madde bağımlılığının herkesin dertlenmesi gereken bir problem olduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Madde kullanımı ve bağımlılık çağımızın en büyük tehditlerinden birini oluşturmaya başlamıştır. Madde bağımlılığı, özellikle gençler arasında psikolojik kökende ortaya çıkan ancak bedensel olarak etkisini gösteren, uzantılı olarak sosyal, toplumsal bir sorun haline dönüşebilen çağımızın en büyük sağlık sorunlarından bir tanesidir. Alkol ve madde bağımlılığı, çok yönlü ele alınması gereken bir konudur. Alkol ve madde bağımlılığı hem ülkemizde, hem dünyada gün geçtikçe artan bir sorundur” şeklinde konuştu.

Geleceğin teminatı olan gençleri bütün zararlı davranışlardan uzak tutmak, onlara iyiyi ve doğruyu anlatmak kendilerinin en önemli görevlerinden olduğunu söyleyen Başkan Özgüven, “Eğitim ailede başlar, özellikle ailelerimizden ricamız gençlerimizle daha ilgili olmalarıdır. Bireyde ve toplumda büyük hasara yol açan madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bireyin kendisine, ailesine olduğu kadar; içinde yaşadığı topluma, kurum ve kuruluşlara da önemli roller düşüyor. Belediye olarak madde bağımlılığıyla mücadelede her türlü desteğe hazırız. Bu kapsamda Belediye Kültür Merkezimizde Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığımızın desteklediği İstanbul Tiyatro Balans'ın ‘Pembe Aslında Siyahtır' adlı oyununa Kaymakamlığımızla birlikte destek olduk. Bu tiyatro gösteriminin farkındalık oluşturmasını dilerim” ifadelerini kullandı.