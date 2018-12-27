Ereğli Belediyesinden pazar esnafına sıcak çorba ikramı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Perşembe Pazarı esnaflarına ve alışveriş yapan vatandaşlara çorba ikramı yaptı.

Ereğli Belediyesi soğuk kış gününde insanların içini ısıtan çorba ikramı hizmetine devam ediyor. Pazar esnafı ve vatandaşlar çorba ikramı için Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkür etti.

Paylaşmanın kültürün bir parçası olduğunu belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “İkram geleneğimizi daha geniş kitlelere taşıyoruz. Kışın sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli bölgelerde sıcak çorba ikramlarında bulunuyoruz. Ekiplerimizle Perşembe Pazarı esnaf ve alışveriş yapan hemşehrilerimize sıcak çorba ikramı gerçekleştirdik. Bu soğuk havada, Perşembe Pazarında sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafımıza ve alışveriş yapan hemşehrilerimize sıcak çorba ikramımızla içlerini bir nebze ısıtabildiysek ne mutlu bizlere. Vatandaşlarımız tarafından ilgi gören bu uygulamamızı uzun zamandır devam ettiriyoruz. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Ereğli Belediyesi olarak şehrimize ve vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, kültürel, sanatsal ve sosyal projelere kadar geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz. Her zaman yanımızda olan ve bize desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.