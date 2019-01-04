Ereğli Belediyesinden tarıma destek

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğiyle yapılan ‘Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları' kursu tamamlandı.

Ereğli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, KOMEK, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan ‘Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları' kursu tamamlandı. 84 saatlik eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları Belediye Meclis Salonunda takdim edildi.

Belediye olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Son yıllarda ülkemizde artan gelir düzeyi ve eğitim seviyesi ile doğru orantılı olarak güvenli gıda tüketimine verilen önem artmaktadır. Vatandaşlarımız ürettikleri tarımsal ürünler başta olmak üzere satın aldıkları gıda ürünlerinin güvenli olduğundan emin olmak istiyor. Bu doğrultuda tarım ürünlerinin ya da işlenmiş gıdaların güvenli bir şekilde üretildiğinin garantisini verebilmek için birtakım sistemler ve standartlar vardır. Belediye olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, KOMEK ve Halk Eğitim Merkezimizin de iş birliği ile ‘İyi Tarım Uygulamaları' kursunu düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Göreve geldiğimiz günden bu yana üreticilerimiz başta olmak üzere tarımın gelişimi açısından destek veriyoruz. Bir tarım şehri olan Ereğli'mizde kaliteli üretim ve nitelikli üretici noktasında birçok çalışma gerçekleştirdik. İyi Tarım Uygulamaları kursumuz da bunlardan birisidir. Ayrıca kursumuza katılan 21 hemşehrimizden 7'sinin bayan olması bizim için ayrı bir mutluluktur. Kursa katılan ve başarılı olan 21 kursiyerimizi tebrik ediyor, bu başarılarını çalışmalarına yansıtarak şehrimizde tarımın gelişimine katkı sunmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen sertifika programına, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Soylu, KOMEK Müdürü Murat Candan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve kursiyerler katıldı. Öte yandan programda girişimci kadınlar, ürettikleri mantarlardan Başkan Özgüven'e hediye etti.