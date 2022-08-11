Ereğli Belediyesinden toplu sünnet organizasyonu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ilk olarak 2019 yılında başlattığı ve pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı toplu sünnet organizasyonunu bul yıl tekrar gerçekleştiriyor.

Ereğli Belediyesi tarafından başvuruları alınan ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarının sünnet ettirilmesine başlandı. Sağlıklı ve hijyenik özel bir muayenehanede uzman hekimler tarafından gerçekleştirilecek sünnetler belirli günlerde gruplar halinde yapılacak.

Toplu sünnet organizasyonu ile ilgili açıklama yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, en kıymetlimiz. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizlerin görevidir. Çocuklarımız önce Allah'a, daha sonra ailelerine ve bizlere emanettir. Emanete sahip çıkma noktasında azami gayret ve çaba harcıyoruz. Bu çerçevede ailelerimizin yanlarında olmaya, imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya da özen gösteriyoruz. İmkanı olmayan hemşerilerimizin çocuklarının sünnet ettirilmesi için 2019 yılında bir toplu sünnet organizasyonu ve akabinde bir sünnet şöleni düzenlemiştik. Daha sonra pandemi dolayısıyla bu organizasyona ara vermek zorunda kaldık. Şükürler olsun pandeminin sona erdiği bu ortamda yeniden çocuklarımızı sünnet ettirme organizasyonumuzu başlattık. Dinimiz ve sağlık açısından büyük öneme haiz olan sünnet işlemi, belediyemiz öncülüğünde sağlıklı ve hijyenik özel bir muayenehanede uzman hekimler tarafından gerçekleştirilecek. Rabb-ül Alemin yar ve yardımcımız olsun, sünnet olan çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.