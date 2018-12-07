Ereğli Belediyesinden vatandaşlara süt ikramı

Konya'nın Ereğli ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara sıcak süt ikramında bulundu.

Ereğli Belediyesi TÜİK verilerine göre süt üretiminde 1. olan Ereğli'De soğuk kış aylarında yaptığı süt ikramıyla vatandaşların için ısıtmaya devam ediyor.

Hizmette sınırlarının olmadığını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Başkanı Özkan Özgüven, “Belediye olarak vatandaşlarımıza daima kaliteli hizmet sunma gayreti içerisindeyiz. Fiziki yatırımlarımızın yanında sosyal ve kültürel hizmetlerimizle de birçok ilki gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ayrıca hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda soğuk günlerde sabahın erken saatinde yollara düşen öğrencilerimize, esnaflarımıza ve çeşitli kurumlarda çalışan vatandaşlarımıza sıcak süt ikramında bulunuyoruz. Bu ikramlarımızdan duydukları memnuniyeti dile getiren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bir Allah razı olsun duası bize yeter” ifadelerini kullandı.

Sütün Ereğli için önemine vurgu yapan Özgüven, “Süt şehrimiz için önemli bir geçim kaynağıdır. Verilere göre süt üretiminde ilk sırada yer alan Ereğlimizde süt gibi faydalı bir değere sahip olduğumuzun farkındayız. Değerimize sahip çıkarak gerekli adımları da atıyoruz. Bu anlamda girişimlerimiz sonucunda Organize Sanayi Bölgesinde yakın zamanda faaliyete geçecek şehrimizde üretilen bin 200 ton sütün 3'te 1'ini işleyecek bir süt işleme tesisini Ereğlimize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olmasını diler, tüm hemşehrilerimizi saygı ve muhabbetle selamlarım” dedi.