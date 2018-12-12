Ereğli Belediyesinin Bilim Merkezi gezileri devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi eğitime destek olmaya devam ediyor.

Okullara yapılan yaklaşık 4.8 milyon TL'lik yatırımın yanı sıra kültürel hizmetlerle öğrencilerin gelişimine de katkıda bulunuluyor. Bu kapsamda bin 200'den fazla öğrencinin katıldığı Konya Bilim Merkezi gezileri, veliler ve öğrenciler tarafından takdirle karşılanıyor. "En kıymetli yatırım geleceğin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için yapılan yatırımdır" diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Göreve geldiğimiz günden bu yana belediye olarak eğitime hatırı sayılır katkıda bulunduk. Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdik ve çevre düzenlemelerini büyük ölçüde tamamladık. Yaklaşık 4.8 milyon TL'lik yatırımla ilçemizde eğitime rekor yatırım sağladık. Bunların yanında eğitici program ve gezilerle çocuklarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çeşitli söyleşi, konferans ve organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarlarıyla bilgiye ulaşımlarında öncü oluyoruz. Ayrıca şimdiye kadar bin 200'den fazla öğrencimizin katıldığı Konya Bilim Merkezi gezilerimizle öğrencilerimize bilimi yerinde inceleme fırsatı sunuyoruz. En kıymetli yatırımın geleceğin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için yapılan yatırım olduğunun bilinciyle hizmetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaliteli eğitimin toplumları ileri götürecek en önemli obje olduğunu dile getiren Başkan Özgüven, “Bu anlamda eğitime destek olmak ve yavrularımızı geleceğe bilinçli bireyler olarak hazırlamak bizlerin görevidir. Bu şuurla bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonra da eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. Eğitim kurumlarımızın, eğitmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız ve her türlü desteğe de hazırız” dedi.