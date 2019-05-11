Ereğli Belediyesinin Ramazan etkinlikleri sürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında programlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, iftarı Belkayalı ve Kutörenli hemşehrileri ile birlikte yaptı. Başkan Oprukçu, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının maneviyatını hemşehrileri ile birlikte kucaklaşarak yaşamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Bizim manevi güç kaynağımız, siz kıymetli hemşehrilerimizsiniz. Sizlerin desteği ile bu şerefli göreve tekrar gelmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bize bahşettiğiniz bu şerefe halel getirmeyecek, canla başla çalışacağız. Destek verdiniz, omuz verdiniz teşekkür ediyorum. Sizler bizden teveccühünüzü esirgemediniz bizler sizi unutur muyuz, ilk iftarımızda size koştuk. İnşallah bundan sonraki süreçte de asfaltımız gelecek, çukurlar kalmayacak. Yüzünüz gülsün istiyorum, Ereğli bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Oprukçu, daha sonra Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde Ereğli Belediyesinin organizasyonunda Ereğli Musiki Derneği solistlerinin hazırladığı konser programına geçerek hemşehrileri ile buluştu.