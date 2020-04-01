Ereğli Gençlik Merkezinde 'Korumalı maske' üretimi

Konya'nın Ereğli ilçesinde gençlik merkezinde korona virüs salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı.

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını tehlikesine karşı tedbir amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek amacıyla Ereğli ilçesinde gençlik merkezlerinde korumalı maske üretimine başladı. Ereğli Gençlik Merkezi Müdürü Harun Aydın, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 81 ilde ve ilçelerde bulunan gençlik merkezinde korumalı maske üretimi büyük bir hızla yoğun bir şekilde sürüyor. Gönüllü olarak görev alan Gençlik liderleri, bir yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ederken, diğer yandan da sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan korumalı maske üretimi yapılmaktadır” dedi. Üretilen maskeler hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüklerine gönderildiği öğrenildi.