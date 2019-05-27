Ereğli'de 2. Çocuk Şenliği gerçekleştirildi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, daha önce yapılan Çocuk Şenliğinin tekrar yapılması talebinde bulunan çocukları kırmayarak, Ramazan etkinlikleri kapsamında 2. Çocuk Şenliğini gerçekleştirdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Çocuk Şenliğinin tekrar yapılanmasını isteyen çocukları kırmadı. Ramazan etkinlikleri kapsamında 2. Çocuk Şenliği, Oğuz ata Tesislerinde çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Çocuklara verdikleri değeri vurgulayan Başkan Oprukçu, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Belediye hizmetlerimizde de onlara ayrı bir yer vermeye gayret gösteriyoruz. Onlara yapılan yatırımın gelecek nesillerimize ışık olacağı bilinciyle kişisel gelişimleri açısından hizmetlerin yanında da eğlenceli programlar düzenlemeye çalışıyoruz. Bu manada Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü ve çocuklarımızın talebi üzerine ikincisini düzenledik. Çünkü çocuklarımızın talebi bize emirdir” ifadelerini kullandı.

Hemşehrilerinin ilgisinden memnun olduğunu belirten Başkan Oprukçu, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında çeşitli etkinliklerle hemşehrilerimizin güzel vakit geçirmelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Oğuz Ata Tesislerimizde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimize hemşehrilerimizin ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de hemşehrilerimizin ilgisini çekecek etkinlikler, programlar düzenlemeye ve değerli hizmetleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hacivat ile Karagöz, Aşuk ile Maşuk, kukla, palyaço gösterileri ve çocukların katılımıyla oynanan sandalye kapma oyunu ile çocuklar eğlenceye doydu. Çocuklar ve aileleri, taleplerini kırmayarak Çocuk Şenliği'nin ikincisini düzenledikleri için Başkan Oprukçu'ya teşekkürlerini iletti.