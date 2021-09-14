Ereğli'de 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı açılış programı düzenlendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış programı düzenlendi.

Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir yüz yüze eğitimin yapılamadığı okullarda tekrar yüz yüze eğitime başladı. İlköğretim Haftası dolayısıyla TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış programında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Uzun bir pandemi süreci yaşıyoruz, bu süreçte uzaktan eğitim ile geçirilen bir sezonun ardından öğretmen ve öğrencilerimizin okulla buluşması sevindirici bir hadisedir. Ancak sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmeliyiz. Allah hepimizi esirgesin bilhassa çocuklarımız, onlar bizim geleceğimiz. Onların Türkiye'nin geleceğine çok iyi hazırlanmaları, çok iyi yetişmeleri lazım geldiğine inanıyoruz. Bu anlamda da Milli Eğitim Müdürümüz müsterih olsun biz üzerimize düşen ne varsa her anlamda eksiksiz yerine getirmeye gayret ediyoruz, bundan sonra da bir fazla gayretimiz olacak. Ereğli'nin bir fazla yeşermesi, bir fazla fidanla buluşması bizim en büyük isteklerimizden bir tanesidir. İnşallah bu manada çocuklarımızdan ve ailelerinden de destek görecemize inanıyorum. El birliği, gönül birliği ile sadece okul bahçelerimizde değil, ağaç dikilebilecek, fidan ekilebilecek neresi varsa Belediye orda olacak, çevre düzenlemesi yapılması gereken neresi varsa Belediye orada olacak. Bir huzur şehri Ereğli arzu ediyoruz, inşallah bu da el birliği ve gönül birliği ile olacak. El birliği, gönül birliği varsa sevgili Öğretmenlerimiz başarılı olacak, başarılı bir şekilde çocuklarımızı istikbale hazırlayacaklar, çocuklarımızın başarılarıyla aileleri iftihar ettiği gibi öğretmenleri de bizler de iftihar edeceğiz. 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Ne Mutlu Türk'üm diyene” şeklinde konuştu.

Programa, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Garnizon Komutanı Hayri Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Toros Mahallesi Muhtarı Faruk Arıkaymak, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.