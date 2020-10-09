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Ereğli'de 21 bekçi daha göreve başladı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 21 bekçi daha düzenlenen törenle göreve başladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 21 bekçi daha düzenlenen törenle göreve başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Konya'nın Ereğli ilçesine çarşı ve mahalle bekçisi olarak 21 bekçi daha atandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri için Ereğli Polis Merkezi binasında tören düzenlendi. Törene, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Tayfun Girgin ve emniyet yetkilileri katıldı. Programda konuşan Kaymakam Çakıcı, bekçilerin vatandaşların huzur ve güvenine katkı vereceklerine inandığını belirterek, görevlerinde başarılar diledi.

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