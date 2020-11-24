İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.


Atatürk Anıtında düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç tarafından çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde devam eden programda, emekli olan öğretmenlere çiçek ve şeref belgesi verilirken mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından tören sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.