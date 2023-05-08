Ereğli'de asfalt çalışmaları sürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Mahallelerin yanı sıra okulları da sıcak asfaltla kaplayan belediye ekipleri, bu çalışmalarına Gazi İlkokulu ile başlayıp Halime Demirel İlkokulu ve Ortaokulu'nun bulunduğu bina çevresi ile devam etti. Okul Müdürü Özlem Anıl, okulun dış tarafındaki yolun kötü durumda olduğunu belirterek, “Çocuklarımız bu konuda sıkıntı yaşıyordu. Belediye Başkanımızla konuştuktan sonra okulumuzun yolu asfaltlandı. belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitim yuvalarımız her zaman önceliğimiz”

Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu okullara verdiği destekle takdir toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok okulun bahçe düzenlemesi ve çevre asfaltı yapıldı. Bu istikamette hizmetler devam ediyor. Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, “Yollarımızın daha güvenli ve düzenli olabilmesi için asfalt ihtiyacımızın tespitinin ardından bu yıl da erkenden kollarımızı sıvadık. 40 milyona yakın asfalt yatırımını şehrimize kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Her şeyden öte çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların daha iyi şartlarda eğitim almaları hususunda destek vermekten hiçbir zaman imtina etmedik. Eğitim yuvalarımız her zaman önceliğimiz oldu. Okullarımıza ihtiyaçları istikamette destek verdik. Bundan sonraki süreçte de desteğimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.