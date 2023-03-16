Ereğli'de bahar hazırlıkları devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi bahar hazırlığı noktasında çalışmalarına hızla devam ediyor.

Hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler bir yandan havaların düzelmesiyle beraber Ereğlililere sosyal alan oluşturacak parkların temizlik çalışmalarını sürdürürken bir yandan da şehir genelinde tüm orta refüjlerde çiçek ekimi ve budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Baharın gelişiyle beraber çiçek gibi bir ilçe inşa etmek için çaba gösteren Ereğli Belediyesi, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun yeşile ve doğal güzelliğe verdiği değeri ortaya koyuyor. Her fırsatta yeşile verdiği önemi ifade eden Başkan Oprukçu, Ereğli'ye bir fazla hizmet etme noktasında çalışmaların devam edeceğini dile getiriyor ve hizmetleriyle de vatandaşların takdirini topluyor.