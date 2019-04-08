Ereğli'de Başkan Oprukçu görevini devraldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde bağımsız aday olarak Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanlığını kazanan Hüseyin Oprukçu, görevini devraldı.

Başkan Hüseyin Oprukçu, Ereğli Adliye Sarayında mazbatasını alarak Ereğli Belediyesine geldi. Oprukçu, 2014 yılında devrettiği belediye başkanlığı görevini Özkan Özgüven'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan eski başkan Özkan Özgüven, makamların geçici olduğunu, asıl olanın yapılan hizmet olduğunu ifade ederek, beş yıl Ereğli halkına hizmet etmenin onurunu yaşadığını ve görevi şehri emin Hüseyin Oprukçu'ya devretmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Görevi ve başkanlık mührünü devralan Oprukçu ise, 5 yıl başkanlık görevini yürüten Özgüven'e teşekkür ederek, “Ereğli'ye bir çivi dahi çakana biz sadece teşekkür ederiz. Yaptığınız çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Oprukçu daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslenerek, “Ereğli'ye hizmetkar olmayı arzu ettim, halkımız da bu isteğimi taçlandırarak beni görevlendirdi. Omzumuzdaki yükün farkındayız. Yılmadık, yorulmadık ve yılmayıp, yorulmayacağız. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız. Bu kutlu hizmet yürüyüşünün hedefine varacağından bir an olsun şüphe duymadık. Halkımız bize, biz halkımıza güvendik. Hizmet etmek için geldik, açı ve açığı olmayan bir Ereğli düşümüz vardı, onu gerçekleştirmek için yürümeye devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden bunu yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.