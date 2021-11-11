Ereğli'de binlerce fidan toprakla buluştu

Konya'nın Ereğli ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Ereğli ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Belceağaç Mahallesi ve Yeni Cezaevi Lojmanlarının bulunduğu alanda fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Yeşil bir Ereğli adıyla müsemma hale gelmesi için çaba ve gayretimiz devam ediyor. İnşallah varlığımız devam ettiği sürece, ömrümüzün sonuna kadar, yarın kıyamet kopacaksa bile elimizdeki ağacı, fidanı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Yeşil bir Ereğli'yi yemyeşil bir hale getirmek için çaba ve gayret göstereceğiz. Burayı 8-10 yıl önce de ağaçlandırmıştık fakat bakımsızlıktan ağaçlar heba olmuş, çok üzüldüm. Allah'ın izniyle bu diktiğimiz ağaçları mutlaka yetiştireceğiz, hemşerilerimizden de bu noktada sonuna kadar destek olmalarını bekliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı ise, “Bugün var olan ağaçlar atalarımızın dikmiş olduğu ağaçlar, onların altında gölgeleniyoruz, onların meyvelerini yiyoruz, kurdu, kuşu, insanı hepsi onlardan faydalanıyor. Ülkemizin daha da yeşil olması için, evlatlarımıza, torunlarımıza daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ülke miras bırakma bağlamında bugün diktiğimiz ağaçlar inşallah yeşerecek, büyüyecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, Başkanımız da vurguladı önemli olan ağacı dikmek değil onu diktikten sonra bakabilmek inşallah bugün diktiğimiz ağaçlara hep birlikte bakarız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tüm Türkiye ile aynı anda protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte fidan dikim programı gerçekleştirildi.