Ereğli'de bisiklet sürücülerine eğitim

Konya'nın Ereğli ilçesinde, trafik polisleri tarafından öğrencilere "Trafikte Yaya Önceliği ve Yolcu Eğitimleri" verildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Musa Karabaş, Halit Kalkan, 100. Yıl Kurtuluş ve Dumlupınar Ortaokulunda öğretim gören 300 öğrenciye "Trafikte Yaya Önceliği ve Yolcu Eğitimleri" düzenlendi. Ayrıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde öğrencilere "Bisiklet Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar ve Kullanımı" eğitim verilerek Sait Ertürk Caddesi üzerinde 50 bisiklet sürücüsü ile birlikte tur düzenlendi. Bisiklet turu stadyum önünde sona erdi.