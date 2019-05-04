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Ereğli'de çiftçiye çilek fidesi desteği

Konya’nın Ereğli ilçesinde, çiftçilere 8 bin adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, çiftçilere 8 bin adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.


Çilek fidesi dağıtımı Ereğli İlçe Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Ereğlililerin yaşadıkları yerde kalkınarak refah toplumunun bir parçası haline gelmesini arzuladıklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Refah üretimle olur. Üretim arttıkça istihdam artar. Ereğlili hemşehrilerimizin, üreten çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.


Ereğli'de üretime ve üreticilere her zaman destek olacaklarını aktaran Başkan Oprukçu, “Dağıttığımız fidelerle çiftçilerimizin üretimini artırmayı amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizin başı dik, sırtı pek olmalı. Bu da ancak çalışarak, üreterek olacaktır. Bu fidelerle çiftçilerimiz yaşadıkları yerde, sosyal çevrelerini değiştirmeden refah toplumunun bir parçası olacak” ifadelerini kullandı.

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