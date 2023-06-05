Ereğli'de dolu ekili alanları vurdu

Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ilçedeki ekili alanların bir kısmına zarar verdi.

Ereğli ilçesi Aziziye ve Kuzguncuk Mahallerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ilçede ekili alanların bir kısmına zarar verdi. Misket büyüklüğünde düşen dolu tarlalardaki başakları kırarak zarar verdi. Bölge genelinde hafta boyunca aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar çiftçiyi tedirgin etti. Yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar, ilçede ekili alanların bir kısmında başakları kırdı, bazı bölümlerinde ise arpa ve buğdayları yere yatırırken ahırları da su bastı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.