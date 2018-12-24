Ereğli'de GES elektrik üretimine başladı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından öz kaynaklarıyla tamamlanan 1 MW'lık Güneş Enerjisi Sistemi (GES) elektrik üretimine başladı.

Ereğli Belediyesi 1 MW'lık Güneş Enerjisi Sistemi'ni tamamladı. Bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitedeki GES, belediye öz kaynaklarıyla 6 milyon 639 bin TL maliyetle kuruldu. Ayrıca GES projesi bölgedeki belediyeler arasında ilk olma özelliği de taşıyor.

Proje hakkında bilgi veren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Doğayı korumak, elektrik enerjisini güneşten sağlayarak giderleri azaltıp gelir sağlamak ve enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurduğumuz, TEDAŞ tarafından onaylanan 1 MW'lık GES projemizi tamamladık. Bin konutun ihtiyacını karşılayacak GES projemizi kendi öz kaynaklarımızla 6 miyon 639 bin TL maliyetle gerçekleştirdik. Göztepe bölgesinde kurduğumuz santralimiz bölgemizdeki belediyeler arasında da ilk olma özelliği taşıyor. Belediyemizin hızla artan yenilenebilir enerji kullanımını göz önünde bulundurarak başlattığımız GES projemizle 1 yılda 1 milyon 790 bin kw/s elektrik üreterek ihtiyacımızı karşılamanın yanı sıra yılda yaklaşık 200 bin dolarlık ciddi bir gelir de elde etmiş olacağız. Bu önemli projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle yürüttüğümüz hizmetlerle Ereğlimizin değerine değer katmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle GES projemizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.