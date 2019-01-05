Ereğli'de hanımlar için yeni semt lokali açıldı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi hanımlar için semt lokallerinin 3'ncüsünü Fatih Mahallesi'nde açtı.

Açılış programına Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve eşi İlkay Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Müftüsü Celal Malkoç, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, mahalle sakini kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Kadınlarımız istekli ve samimiyetle bir işin içinde varsa o iş başarıya ulaşıyor. Bu açtığımız 3. semt lokali, burada bir ev ortamındaymış gibi Atakent, Aydınlar, Fatih ve M. Akif Mahallemizin kadınları gelecek iyi vakit geçireceklerini umuyoruz. Lokallerimizde müftülüğümüz, halk eğitim müdürlüğümüz yine sağlık teşkilatımız haftada bir gün eğitimler ve kurslar veriyorlar. Bundan önceki lokallerimizde bunları gerçekleştiriyoruz ve yoğun talep alıyoruz. Allah'ın izniyle 4.'sünü de Hacı Mustafa Mahallemizde açacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana hanımlarımıza lafta değil hizmetlerimizle ne kadar değer verdiğimiz gösteriyoruz. Kültür gezilerimizle, lokallerimizle, istihdam olanağıyla, engellilere verdiğimiz desteklerle, hanımlarımıza yönelik proje ve programlarımızla onlara yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz. Şimdi bir de Avrupa Birliği'ne 735 Bin Türk Liralık bir proje yaptık, Lokallerimizde faaliyet gösteren kadınlarımız içerisinden de seçeceğimiz girişimci, üreten ve proje geliştiren kadınlarımızı İspanya'ya götüreceğiz. Biz kadınlarımızın üretmesini istiyoruz ve bu konuda her türlü desteğe hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle 3. Hanımlar Semt Lokalimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diler, açılışımıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.