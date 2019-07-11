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Ereğli'de iş yerinde silah bulunduran 3 şahıs gözaltına alındı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iş yerlerinde yapılan denetimlerde 3 kişi ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iş yerlerinde yapılan denetimlerde 3 kişi ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ereği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gazinolar bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimlerde bulunuldu. Yapılan aramalar neticesinde bir iş yerinde çalıştıkları tespit edilen 4 kadının kimlik bildirimlerinin ve SGK girişlerinin olmadığı tespit edildi. Başka bir iş yerinde yapılan aramada ise E.T. (23) isimli şahıstan 1 adet tabanca ile 6 adet fişek, A.Z. (32) isimli şahıstan 1 tabanca ile 2 adet fişek ve N.T. (18) isimli şahıstan da 1 adet kısa dipçikli av tüfeği ile 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. 3 şahıs silah bulundurmaktan gözaltına alınırken, bildirimsiz ve sigortasız eleman çalıştırmaktan bir iş yerine de işlem yapıldığı öğrenildi.

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