Ereğli'de jandarma trafikten servis araçlarına denetim

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma trafik timlerince okul servis araçları denetlendi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde servis araçlarındaki eksik hususlar ile sürücü ve araç içerisinde bulunması gereken öğrenci listelerine göre denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, ekipler tarafından okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek hedeflendi. Denetim faaliyetleri aralıksız devam edeceği öğrenildi.