Ereğli'de jandarmadan denetim ve radar uygulaması

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından denetim ve radar uygulaması sürdürülüyor.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı jandarma trafik timleri denetimlerini ve radar uygulamalarına devam ediyor. İlçeye bağlı çevre il ve ilçelere bağlayan yollarda trafik kazaların azaltılmasına yönelik denetim ve radarlı hız kontrollerini artıran jandarma, kazalarının yoğunlukla meydana geldiği Ereğli Halkapınar yolu ve Ereğli İvriz karayolunda hız limitini aşan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uyguluyor. Her yıl onlarca kişinin trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiği ve sakat kaldığı yollarda, jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimlerle kazaların azaltılması hedefleniyor. Uygulama yapan jandarma ekiplerinin, hız limitini aşan araçları durdurarak sürücülere hız limitlerine göre değişen limitlerde para cezaları uyguladığı kaydedildi.