Ereğli'de jandarmadan radarlı hız denetimi

Konya'nın Ereğli İlçesinde Ramazan bayramı öncesinde araç trafiğinde görülen artış sonrası jandarma trafik ekipleri tarafından radarlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma timleri tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sürücü, yolcu ve yayaların güvenli bir şekilde trafikte bulunabilmeleri amacıyla İçişleri Bakanlığının trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde özellikle radarla hız denetimi ve ağır yük taşıyan araçların kontrolüne yönelik özel denetimler gerçekleştiriliyor. Ereğli ilçesinde özellikle İvriz Mahalle yolu, Ereğli-Halkapınar yolu, Akhüyük, Çiller, Kamışlıkuyu ve Göndelen mahalle yolu ile Kuzukuyu, Kutören, Belkaya mahalle yollarında radarla hız kontrollerine ağırlık verdi. Hız kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Jandarmadan yapılan açıklamada, denetimlerin sıklıkla devam edeceği ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarının can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.