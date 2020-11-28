İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli'de kaçak içki ele geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde, bir şahsın evinden yapılan aramada 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir şahsın evinden yapılan aramada 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K. isimli şahsın kaçak alkol satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, şahsın evinde yapılan aramalarda çeşitli markalarda kaçak 13 litre kaçak viski ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.