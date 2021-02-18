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Ereğli'de karla mücadele çalışması

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi kar yağışı sonrası araç ve yaya ulaşımında aksama yaşanmaması için yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kar yağışı sonrası araç ve yaya ulaşımında aksama yaşanmaması için yollarda kar temizleme çalışması yaptı.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçede bu sene ciddi manada kar yağışına ve nimete kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kar yağışını çok beklediklerini, dualarında her zaman yer verdiklerini söyleyen Hüseyin Oprukçu, “Ereğlimizde yağan bu karın bereket getirmesini temenni ediyorum. Ereğli Belediyesi olarak da ekiplerimizle ilk andan itibaren yoğun kar yağışından hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve trafik akışının güvenli sağlanması adına özveri ve fedakarlıkla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Gece geç saatlere kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda şükürler olsun ki başarılı olduğumuzu görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Ereğlimizde yapılması gereken ne varsa bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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