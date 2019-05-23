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Ereğli'de kavşak ve refüjler çiçeklerle donatılıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından kavşak ve refüjler çiçeklerle donatılıyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından kavşak ve refüjler çiçeklerle donatılıyor.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, doğası, tarihi ve kültürü ile Anadolu'nun gözdesi Ereğli'yi yeşil bir şehir haline getiriyor. Başkan Oprukçu'nun talimatlarıyla Ereğli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, kavşak ve refüjlerde yeşillendirme çalışmaları yürütmeye başladı. Bu kapsamda Yunus Emre Kavşağını 6 bin adet petunya çiçeği ekildi.


Başkan Hüseyin Oprukçu, “Ereğli bizim gözbebeğimiz. Gözbebeğimize karşı kayıtsız kalamayız. Halkımız üzerine düşeni yaptı, bizlere yetki verdi bizler de gönlümüzdeki, hayalimizdeki Ereğli'yi hemşehrilerimizin gözleri önünde yaşatıyoruz. Bu amaçla da şehrimizi görsel manada güzelleştiriyoruz” dedi.

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