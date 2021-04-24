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Ereğli'de kiraz bahçeleri beyaza büründü

Türkiye’de en fazla beyaz kiraz üretiminin yapıldığı Konya’nın Ereğli ilçesinde, kiraz bahçeleri adeta gelinliğini giyerek beyaza büründü.

Türkiye'de en fazla beyaz kiraz üretiminin yapıldığı Konya'nın Ereğli ilçesinde, kiraz bahçeleri adeta gelinliğini giyerek beyaza büründü.


Ereğli'de kiraz ağaçları patlamış mısır misali çiçek açan görüntüsüyle görsel şölen oluşturuyor. Yerli ve yabancı konukların ilgisiyle karşılaşan kiraz bahçelerinde vatandaşlar fotoğraf çekiyor. Kiraz ağaçlarının çiçek açmış hali ise çok uzun sürmüyor. Çiçekler iki hafta kadar ağaç dallarında kalıyor. Kiraz bahçelerinde bu süre içerisinde kartpostallık görüntüler oluşuyor. Çiftçiler de sezonun verimli geçmesini bekliyor.

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