İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli'de kumar operasyonu

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı iddiasıyla 5 kişiye idari para cezası verildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı iddiasıyla 5 kişiye idari para cezası verildi.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerinin denetlenmesi için yapılan uygulama kapsamında bir kahvehanede kumar oynatıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen iş yerine baskın yapan ekipler, kahvehanedeki masa üzerinde bir miktar paranın olduğu ve masada bulunan 5 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oyunu oynadığı tespit etti. İskambil kağıtlarına ve kumardan elde edilen paraya el konuldu. Kumar oynayan 5 kişiye toplamda 6 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeci hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.