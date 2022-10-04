Ereğli'de öğrenciler “Trafik Dedektifi” oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde trafik ekipleri tarafından öğrencilere eğitim verildi. Eğitim gören 72 öğrenci kırmızı düdük almaya hak kazandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, "Trafik Dedektifleri Projesi" çerçevesinde öğrencilere trafik kuralları eğitimi veriliyor. Ereğli Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen programda Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğine bağlı görevli eğitmenler tarafından öğrencilere eğitim verildi. Okul Geçit Görevlisi Eğitimlerinde başarı gösteren 72 görevli öğrenci kırmızı düdüklerini alarak “Trafik Dedektifi” oldu. Trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde öğrencilere trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgiler verildi.