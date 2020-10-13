İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli'de okul servis araçları denetleniyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde okul servis araçlarında denetimler başladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde okul servis araçlarında denetimler başladı.


2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında okullarda yüz yüze eğitimin kısmen başlaması ile Ereğli'de öğrencilerin can ve mal güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik okul servis araçlarının denetimi yapılıyor. Denetimler, emniyet, jandarma, milli eğitim ve belediye görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 1 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan trafik ceza tutanağı düzenlendi. Ayrıca Covid-19 kuralları kapsamında okul servis araçlarında temizliğe özen gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması istendi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.