Ereğli'de okul servis sürücü ve personeline trafik eğitimi

Konya'nın Ereğli ilçesinde okul servis sürücüleri ve personeline trafik eğitimi verildi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak, taşımacılık faaliyetlerinin disiplin altında tutarak öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğini muhafaza etmek amacıyla, öğrencileri taşıyacak olan okul servis aracı ve rehber personeline yönelik eğitim gerçekleştirildi. Ereğli Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şoförler Odası temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Okul Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği hususları tüm yönleri slayt ile anlatılarak, Covid-19 pandemi döneminde tüm taşıma işlemlerinde maske ve dezenfektan kullanılması ile film cam, emniyet kemeri, cep telefonu ile konuşma ve araç bakım, temizliklerine hassasiyet göstermeleri vurgulandı.