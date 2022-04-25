Ereğli'de Organik Tarım Çalıştayı gerçekleştirildi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Ziraat Fakültesi işbirliği ile “Ereğli'de Organik Tarım Çalıştayı” düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Türkmen, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri, oda başkanları, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Programın moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını yapan NEÜ Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Türkmen Ereğli'de organik tarımın yaygınlaşması ve gelişmesi anlamında atılan bu adımlardan dolayı son derece heyecanlı olduğunu, bunun kendisinin hayali olduğunu ve yıllardır gerçekleşmesi adına üzerine düşenleri yaptığını belirtti.

"Başarmak zor bunu biliyoruz ama başaracağız"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ise, “Üretken bir belediyecilik anlayışıyla üreten Ereğli'de bir fazla sağlıklı ürünlerin yetişmesine vesile olma çaba ve gayretimizi inatla ve ısrarla sürdürüyoruz. Başarmak zor, bunu biliyoruz ama başaracağız. Biliyoruz ki gıdada insanların genetik yapısıyla ilgileniyorlar nihayetinde bozuluyor. Biz öncelikle insanımızın sağlıklı olmasıyla ilgiliyiz. Sağlıklı nesiller yetiştirerek ülkemizin geleceğine katkı sunmak mecburiyetimiz olduğuna inanıyoruz. Tarım potansiyeli yüksek bir Ereğli'de tarımsal ürünleri ekstra katma değer oluşturcak şekilde geliştirmek ve bu anlamda da mesafe almak çok önemli, tabi ki işsizliğin yoğun olarak yaşandığı bir memlekette de istihdam imkanı sağlamak önemli diye düşünüyoruz. Üretimden tutun da paketlenmesine, pazarlanmasına hatta gerekiyorsa işlenmesine kadar ciddi manada bir istihdam imkanı sağlayacak ki bu insanımızın evine helalinden bir fazla rızık götürmesi imkanı demek olacak, gayretimiz ona yönelik olacak. Değerli Rektörümüzden Allah razı olsun her platformda ciddi manada destek verdi ve el ele tutuşmamıza vesile oldu. Ziraat Fakültemizin Dekanı Önder Bey bu noktada çok gayretli, samimi duruşundan dolayı kendisini kutluyor ve çok teşekkür ediyorum. Tabi bu organik tarım hevesimizin bir fazla hayat bulması noktasında bize desteklerini esirgemeyen çok değerli bakanımız, hemşerimiz Murat Kurum'a hassaten çok teşekkür ediyorum. Ereğli Belediyesi olarak halkımıza rağmen hizmet üretmemiz söz konusu olamaz, halka ihanet edecek bir yaklaşımın içerisinde olmamız söz konusu olamaz. Bakanımız aradığında takdir sizin, nasıl uygun görüyorsanız hemşerilerimizi mağdur etmeyelim dedim. Zaten mağdur olmayacaklardı, gönlümüzden geçen bu sene ıslah etmek bağlamında 4 bin ton ayçiçeği ekelim, yağını Ereğli'ye organik yağ olarak dağıtalım diye düşünmüştük. Ancak bu kısmet olmadı ıslahtan sonra da parselleyip 70 hane var Adabağ'da. 70 haneye 50-60 dönüm halinde parselleyelim, ekmek isteyen kim varsa tohumu belediyeden, fidesi belediyeden, suyu belediyeden sadece bakımı hemşerilerimize ait olacak şekilde bir yetiştirme potansiyelini maksimize edelim dedik. Bu böyle olmadı ama neticesinde niyetimiz halis, aklımız, gönlümüz Ereğli'de ve Ereğli halkında. Zaman zaman esnaflarımızla karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını hepiniz bilirsiniz. Ben yarına inanan bir belediye başkanı değilim, yarın Hak Teala'nın tasarrufunda olan bir zaman dilimi, lütfederse olur, lütfetmezse mevtayız, onun da hayırlı olsun. Demek istediğim şu; devletin okullarında okuduk, tecrübe ve bilgi kazandık, rızkımızı devletten temin ettik, bizim borcumuz var, ölmeden önce borcumuzu ödemek zorundayız. Onun gayreti içerisindeyiz. Önceki belediye başkanlığımız döneminde yaşadığımız acıları ben biliyorum, şimdi de üzüntülerimi Allah razı olsun siyasilerimiz hafifletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu manada destek veren herkese müteşekkirim. Çalıştayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve istifade edeceğimizi biliyorum” ifadelerini kullandı.

"Ereğli organik tarımın merkezlerinden biri haline gelecek"

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Ereğli bir sevdadır. Ben Türkiye'ye, Konya'ya hassaten de Ereğli'ye hizmet etmekten büyük keyif alan bir hemşerinizim. Hamd olsun Rabbim lütfetti değişik vesilelerle bunu gerçekleştirdik. Biz siyasi geçmişimiz oldu herhalde uzun seneler hatırlanacak eserlere, işlere, faaliyetlere imza attığımızı düşünüyorum. Şimdi Rabbim lütfetti önemli bir üniversitenin rektörü oldum. Ereğli'nin bize bağlı olması da bir avantaj tabi, bunda da vesile olduk. Ortak payda Ereğli, ben bu konuda Ereğli'nin iyi bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum. Siyasetin, ideolojilerin ve kişilerin kendi çıkarlarının üzerindedir Ereğli ve bu çerçevede sağ olsun belediye başkanımız, kaymakamımız ve diğer yöneticilerimizle birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Bu projede önemli olan birkaç nokta var. Birisi, çok önemli bir meselede belediyeyle ortak hareket ediyoruz. Hani hep derler ya üniversite sanayi işbirliği, üniversitenin sosyal etkinliği, birikimini alana yansıtması, bu noktada belediye çok önemli biz bunu Konya'da da çok iyi yapıyoruz. Konya'da Türkiye'de ses getiren projelere imza atıyoruz, şimdi Ereğli'de bunu başlattık. Sağ olsun belediye başkanım bu konuda çok gayretli kendisine teşekkür ediyoruz. Ne istersek yerine getirdi o da bizden ne isterse yerine getirmeye çalışıyoruz. Niye ortak sevdamız, paydamız Ereğli, başka bir derdimiz, gayemiz yok. Bu proje belediye ile ilişki açısında önemli. Bu proje insanların aldığı beslenme kaynağının kendi vücuduna, doğal yapısına uygun olması açısından da önemli bir proje çünkü biz burada organik tarım yapacağız. Vatandaşımıza uygun rakamlarla, uygun imkanlarla organik gıda üretmeye çalışacağız. Başka bir açıdan da önemli, Ereğli'de istihdam imkanı oluşturulacak ve büyük ihtimalle buna inanıyorum ben Ereğli organik tarımın merkezlerinden birisi haline gelecek. Organik tarım denilince Türkiye'de akla Ereğli gelecek. Çünkü çok büyük bir alanda üniversite ve belediyenin rehberliğinde organik tarıma başlanacak. Orada alınan başarılarla Ereğli'nin standartlara uygun olan her yerinde organik tarım yapılmaya başlanacak sadece orada değil. Biz rehberliğini yapacağız, nasıl yapılabileceğini ortaya koyacağız. Sonra Ereğli'de isteyen bütün hemşerilerimiz, bütün çiftçilerimiz istedikleri mekanda standartlarını sağladığı andan itibaren organik tarımı gerçekleştirecekler. Ereğli'ye biz müthiş bir katma değeri olan iş alanı sağlıyoruz. Bir iş alanı imkanı oluşturuyoruz, çünkü bu alanın karlılık oranı çok yüksek. Bu iş harekete geçtikten sonra Ereğli'de işsizlik sorunun çözüleceği kanaatini taşıyorum. Bu projenin gerçekleşmesinde katkı sağlayan başta Ereğli'mizin hakikaten sevdalısı olan, Ereğli denilince yüreği titreyen Metin Kıratlı'ya, hemşerimiz Konya sevdalısı olan Murat Kurum'a, belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı ise, “Ereğli büyük ölçüde geçimin tarım ve hayvancılıkla sağlayan, tarım ve hayvancılıkta da ilimizde, bölgemizde ve yöremizde ciddi bir yeri olan bir ilçemiz. Klasik yöntemle yapılan tarımın getirisi belli, şimdi organik tarıma doğru bir yönelim olacak inşallah. Belediyemiz ve üniversitemiz öncülüğünde organik tarımı ilçemizde yaygınlaştırmaya çalışacağız. Üretimden pazar oluşturulmasına kadar yapılan bir tecrübe sonunda tüm Ereğli çapında yaygınlaşacak organik tarım, çiftçilerimizin gelirlerini büyük ölçüde artıracağını düşünüyoruz. İnşallah bugün misafirimiz olan hocalarımız da var, konuyu aydınlatacaklar. Bu ileriye yönelik atılan ilk adım peşinden de devamı gelecek inşallah. Ben sempozyumun hem ilçemiz hem üreticilerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyor, üniversitemize, rektörümüze ve belediye başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Aslancan, NEÜ Turizm Fakültesi Doç. Dr. Abdurrahman Dinç, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Didin, Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Kazım Abak, iş adamı Yakup Barınlı ve özel bir şirkette Organik Tarım Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Kamil Karataş organik tarım hususunda çeşitli konularda katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştay soru ve cevap bölümüyle sona erdi.