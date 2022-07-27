Ereğli'de organik tarım hasada hazırlanıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde Adabağ'da başlattığı organik tarımın meyvelerini almaya başlayacak.

Ereğli Belediyesi üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde Adabağ'da başlattığı proje ile organik tarımda öncü olmaya kararlı olduğunu ortaya koyuyor. Tamamen organik üretim yapılan 2 bin 700 dönümlük alanda genetiği bozulmayan ürünler yetiştirilmesi bu projenin değerine değer katıyor.

Daha fazla üretmenin önemine her fırsatta dikkat çeken Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Şükürler olsun Ereğli ovasında bereketli bir yıla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafta mısırlarımızı büyüyor bir tarafta biçerler ekinlerimizi deriyor, bereketli bir yıl Allah'ın izniyle yok, yok. Üretken bir belediyecilik anlayışıyla bir taraftan halkımızın ürettiğini bir taraftan kendimizin ürettiğini görüyor ve mutlulukları maksimum seviyede yaşıyoruz. Ekmeğin ham maddesi olana buğdayda beklenilenin üzerinde bir verim elde ediyoruz. Kışımız, karımız, yağmurumuz iyiydi, suyumuz da iyi. Allah'ın izniyle bu yıl hemşerilerimizin yüzünün güldüğü bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Organik tarım ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Oprukçu, “Çevre Bakanımız Murat Kurum Bey'in ekilmedi, kullanılmadık bir karış arazi kalmasın ovada diye Ereğli Belediyesi'ne irtifak hakkını verdiği 2 bin 700 dönümlük bir alanda organik tarım yapıyoruz. Tamamen organik tarım yapıyor ve kavun, karpuz, domates, biber, salatalık gibi genetiği bozulmamış gıdalar ekiyoruz. Artık hasat zamanına doğru ilerliyoruz hatta bazı ürünlerimizi tatmaya başlamanın hazzını yaşıyoruz. Bunun yanında organik tarım alanımızı şehrimize gelen ihracatçılar ve tarımla ilgilenen iş adamlarımıza tanıtıyor, gezdiriyoruz. Üretmeye, bir fazla üreterek tarım şehri Ereğliyi hak ettiği yere taşımak için çaba harcamaya devam edeceğiz. Bu manada hem ülkemiz hem şehrimiz hem de hemşirelerimiz kazanacak” şeklinde konuştu.