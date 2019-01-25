Ereğli'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereği - Karapınar yolu 17. kilometresi Hortu Kesimhane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar yönüne giden Akif G. idaresindeki 42 AG 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Hatice G. ve Ömer D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.