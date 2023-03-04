Ereğli'de park ve bahçelere gül dikimi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, TOKİ çevresinde ve parklarda gül dikim çalışmaları gerçekleştirdi.

Bir fazla hizmet parolasıyla çalışmaya devam eden Ereğli Belediyesi huzur şehri inşası noktasında hizmetlerine devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir yandan vatandaşların istek ve taleplerine anında karşılık verilirken bir yandan da şehrin estetiğine yönelik dokunuşlar yapılıyor. Bu çerçevede TOKİ çevresinde ve parklarda gül dikim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Dikilen güller ilçenin estetiğine estetik katacak" denildi.

Daha yeşil bir Ereğli için çalıştıklarını her fırsatta ifade eden Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Binlerce fidanı toprakla buluşturmanın yanında parklarda, kavşak ve orta refüjlerde yapılan peyzaj çalışmalarına da önem veriyoruz. Bu istikamette de çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.