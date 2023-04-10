Ereğli'de Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü kutlandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Anıt Meydanında düzenlenen programda Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve POMEM Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk koyuldu. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Ereğli Meydanbaşı Şehitliğinde şehitlerin mezarları Ereğli Emniyet Müdürü Selçuk Muğdatoğlu ve Ereğli POMEM Müdürü Ahmet Kasap tarafından ziyaret edildi. Okunan duanın ardından program sona erdi.

Kutlama programına, Ereğli Emniyet Müdürü Selçuk Muğdatoğlu, Ereğli POMEM Müdürü Ahmet Kasap, Ereğli Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yılmaz Ertaştan ve emniyet mensupları katıldı.