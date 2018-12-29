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Ereğli'de polisten huzur uygulaması

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri şehrin muhtelif noktalarında ve karayolu güzergahında huzur uygulaması yaptı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri şehrin muhtelif noktalarında ve karayolu güzergahında huzur uygulaması yaptı.


Gece geç saatlere kadar süren ve ilçe girişi olan bağlantı yolları üzerinde gerçekleştirilen uygulamada araçlar ve şahıslar kontrol edildi. Konya'dan gelen çevik kuvvet, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) ekipleri ve narkotik köpeği eşliğinde karayolu güzergahında araçlar üzerinde yapılan uygulamada, asayiş, narkotik ve trafik yönünden gerçekleştirilen çalışmaya çok sayıda polis destek verdi. Uygulamada araçlar ve şahıslar narkotik köpeği eşlinde didik didik arandı. Halkın huzur ve güvenini sağlamak adına gerçekleştirilen uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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