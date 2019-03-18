Ereğli'de Şehit Aileleri Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi

Konya'nın merkez Ereğli İlçe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yapımı tamamlanan Şehit Aileleri Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi.

Ulu Cami Önü Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapımı tamamlanan Şehit Aileleri Derneği'nin açılışına Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçe protokolü ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Hamit Köşe, Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin belediye başkan adayları, STK temsilcileri, oda ve birlik başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasına şiir okuyarak başlayan Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, “Başta Belediye Başkanımız Özkan Özgüven olmak üzere Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize ve bu binada emeği olan herkse yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde böyle güzel bir açılış programından bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Şehit Aileleri Derneği binasının Ereğli'mize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Edilen duanın ardından söz alan Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Hamit Köşe ise, “Böyle güzel bir Şehitler Derneği olarak Türkiye'de bir ilk olan bu hizmetin açılışında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu ülkeyi bize yurt kılan şehitlerimize sahip çıkmak çok değerlidir, böyle bir belediye başkanına ve dernek başkanına sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Öncelikle böyle güzel bir bina için belediye başkanımıza ve ekibine, dernek başkanımıza, katılımlarınızdan dolayı siz değerli Ereğli halkına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Bugün anlamlı bir gün 104 yıl önce yazılan bir destanın, dünya tarihine kazınan bir zaferin yıldönümü. Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere vatan uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Bu özel günde anlamlı bir hizmetin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Görev süremiz boyunca vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızın bizlere emanetleri olan ailelerinin, gazilerimizin her zaman yanlarında olduk. 5 bin tane hemşehrimize Çanakkale'yi, o kutsal toprakları ziyaret etme imkanı sunduk. Her ihtiyaçlarını, taleplerini anında yerine getirmek için çaba gösterdik. Bu doğrultuda onların takdiri ve bize olan samimi yaklaşımlarını görmek de mutluluğumuza mutluluk katıyor. Belediyemiz çalışmaları bünyesinde bu meydanımızı restorasyon çalışmaları gerçekleştirdik ve bunun yanında bir de ihtiyaç olarak gördüğümüz Şehit Aileleri Derneğimiz için bir binanın yapımını bu alan içerisinde yaptık. Ayrıca burayı canlandırmak adına 5 adet de işyeri yaptık. Yapımını tamamladığımız dernek binamızın açılışını da böyle anlamlı ve değerli bir günde yapmayı uygun gördük. Ereğli Belediye Başkanı olarak görev yaptığımız 5 yıl içerisinde birçok hizmet yaptık. Alt yapısından, üst yapısına, vizyonel parklardan, ışıklarla donattığımız caddelerimize kadar geriye dönüp baktığımızda bunları da yapmışız diye gururlandığımız eserlerimizin içerisinde içimize en çok sinen, bizleri duygulandıran ve bir ilk olan hizmetimiz şu anda açılışında bulunduğumuz Şehit Aileleri Derneğimizdir. Bu hizmette emeği olan herkese teşekkür eder, bizleri bu açılışımızda yalnız bırakmadığınız için siz değerli hemşehrilerimize ve protokolümüze saygılarımı sunarım, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ise, “Bugün iki önemli duyguyu yaşıyoruz, bir taraftan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü gururla, mutlulukla kutlarken diğer yandan Şehitler Günü'nün hüznünü yaşıyoruz. Tabi ‘Çanakkale geçilmez' sözü Anafartalar kahramanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün diriliş destanının başlangıcını yaptığı ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' sözüdür. Ülkemizde al bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, camilerimizden ezanlarımız özgürce yankılanıyorsa bunun temelinde bağımsız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucuları, şehitlerimiz ve gazilerimiz vardır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Belediye Başkanımıza güzel hizmetlerinden dolayı ve bizlere karşı gösterdiği yakınlık, kardeşlik ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı hizmet için belediye başkanımız ve ekibi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programı plaket takdimlerinin ardından protokol eşliğinde tüm katılımcılarla beraber Şehit Aileleri Derneği binasının gezilmesiyle son buldu.