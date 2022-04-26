Ereğli'de sıcak asfalt çalışmalarına başladı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kent genelindeki caddelerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Ereğli Belediyesi İstasyon Caddesi ve Çömlekçi Mahallesi Kavşağı arasında kalan 15 Temmuz Şehitleri Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarını başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu bozuk yol bırakmayacaklarını vurguladı. Başkan Oprukçu, “Sıcak asfalt çalışmalarımızın startını bayram öncesinde verdik. Ereğlimize hayırlı, uğurlu olsun. Bayramdan sonra da yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Ereğli'de bozuk yolumuz kalmayacak. Tertemiz, pırıl pırıl bir Ereğli inşa etme noktasında samimi gayretimiz devam ediyor. Görmeyen gözlere göstereceğiz, duymayan kulaklara duyuracağız, görecekler, bilecekler. Bizim işimiz üretmek, hizmet üretmek ve adam gibi çalışmak” ifadelerini kullandı.