İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli'de tarlada çıkan yangın korkuttu

Konya’nın Ereğli ilçesinde domates çubuklarının ve kuru otların bulunduğu tarlada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde domates çubuklarının ve kuru otların bulunduğu tarlada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman yolu üzeri belediye şantiyesi karşısındaki tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarlanın ekime hazırlanmakta olan domates çubuklarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.