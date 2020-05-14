Ereğli'de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Meclisinde Taş Evler restorasyonu projesi için kredi kullanımı oy çokluğu ile reddedildi. Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Mezbelelik bir alan ortadan kalkacaktı” dedi.

Ereğli Belediye Meclisi asfalt çalışmaları, Akhüyük sondaj çalışmaları, Taş Evler restorasyonu ve cari harcamalar için kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alımı noktasında yetkilendirme maddelerini görüştü. Görüşülen maddelerin üçü oy birliği ile kabul edildi ancak madde bağımlılarının kullandığı ve risk oluşturan Taş Evler restorasyonu ile ilgili madde AK Parti ve CHP Grupları tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ve proje bedeli üzerinden talep edilen kredi alımının reddedilmesi üzerine Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Taş Evler kirlilikten kurtulsun diye talep ettik, burayı kirlilikten pislikten kurtaralım istedik. Büyükşehir Belediyemiz burasının yapımının devrini bize gerçekleştirdi, geçtiğimiz günlerde de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştük, gündemine aldı ve ilgileneceğini belirtti. Bakanımızın gündemindeyken, aklındayken bende en azından kredisinin Bakanlık onayı çıksın istiyorum. Ben sizin yerinizde olsam diğer üç kredi talebini reddederdim ama Taş Evler ile ilgili kredi talebini mutlaka onaylardım. Çünkü Ereğlimizin mezbelelik bir alanı ortadan kalkacak, her türlü olumsuz kullanılmasının da önüne geçecek bir proje, oranın pislikten kurtulmamasından mı yanasınız?” dedi.