Ereğli'de 'Trafik Haftası' etkinlikleri

Konya'nın Ereğli ilçesinde Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde açılan stantlarla öğrencilere trafik eğitimi verildi. Ardından, kurulan trafik pistinde, uygulamalı trafik eğitimi yapıldı. Böylece, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ‘Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği' temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirilmiş oldu. Ereğli Şoförler Odası Başkanı Yalçın Bozkır tarafından da, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ereğli Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılan açıklamada, “Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemini vurgulamak, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak ve öğrencilerimizin trafik bilgilerini artırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü', bu günü takip eden hafta ise 'Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlanmaktadır. İçişleri Bakanlığımızca ‘2019 Yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmiş olup, 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü' ve 'Karayolu Trafik Haftası'nda', 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 'Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği' teması kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir' ifadelerine yer verildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe; Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, Ereğli Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Osman Koşar, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, Ereğli Şoförler Odası Başkanı Yalçın Bozkır, Ereğli Jandarma Trafik Timi ekipleri ve ilçe trafik ekipleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.