Ereğli'de trafik polisleri öğrencileri bilgilendirdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik polisleri tarafından Dumlupınar Ortaokulunda düzenlenen programda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından, Dumlupınar Ortaokulunda öğretim gören 70 öğrenciye trafikte yaya ve yolcu eğitimleri, trafik güvenliği hakkında bilgilendirildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim ve Tescil Bürosu ekipleri, öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Dumlupınar Ortaokulu toplantı salonunda trafik polisleri tarafından öğrencilere trafik kurallarını öğreten videolar gösterilirken, öğrencilere trafik broşürleri dağıtıldı. Düzenlenen programda trafik polisleri özellikle öğrencilerin servis araçlarına inişleri, binişleri, araç içerisinde yapılmaması gereken kuralları anlattı. Servis araçlarını bekleme duraklarında beklenmesi, yayaların geçecekleri yerler anlatılırken, trafik ışıklarının anlamları, yaya ve yolcular hakkında detaylı eğitici bilgiler verildi.