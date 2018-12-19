Ereğli'de Türkmen Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in seçim vaatleri arasında yer alan ve yoğun uğraşları ile uzun süren mahkeme sürecinin ardından nihayete kavuşan davalar sonrasında Türkmen Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı.

Verdikleri sözleri gerçekleştirme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Türkmen yolu Ereğlimizin önemli sorunların arasında yer alıyordu. Göreve talip olurken bu soruna köklü bir çözüm üreteceğimizi belirtmiştik. Mülk sahipleri ile çıkan anlaşmazlıklar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinden doğan aksaklıklar, hakimlerin değişmesi gibi etkenler sürecin bu zamana kadar uzamasına neden oldu. Tamamen bizim dışımızda gerçekleşen sorunların üstesinden gelmek için yoğun uğraşlar verdik. Rabbime şükürler olsun uğraşlarımız sonuç vererek davalar sonuçlandı. Ardından belediyemizin öncülüğünde ve karayollarımızın da desteğiyle Türkmen Kavşağı'nda çalışmalar başladı ve hızla devam ediyor. Allah'ın izniyle şehrimizin önemli bir sorununa daha köklü çözüm üretmiş olacak ve çalışmaları en kısa zamanda tamamlayarak değerli bir hizmeti daha Ereğlimize kazandırmış olacağız. Türkmen Kavşağı'nın şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu noktada Hemşehrilerimizin desteği en büyük gücümüzdür. Bize inanan ve her zaman destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.